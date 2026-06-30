Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара высказался о поражении от Норвегии и вылете с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ высказался о поражении своих подопечных от Норвегии (1:2) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года и вылете команды с турнира. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

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«Это футбол. Когда у тебя есть шанс, ты должен забить. Мы сделали самое сложное, сравняв счёт. К сожалению, в конце пропустили этот гол. Это обидно. Игроки выложились на полную и играли до самого конца. Мы противостояли энергичной команде, которая хорошо оборонялась и сумела обеспечить себе выход в следующий раунд.

На этом уровне всё сводится к мелочам. Нужно оставаться сосредоточенным от начала до конца, независимо от соперника. Для всех это был первый чемпионат мира. Думаю, игроки многому научились. Теперь будем работать над тем, чтобы вернуться сильнее для следующих испытаний», — приводит слова Фаэ официальный сайт ФИФА.