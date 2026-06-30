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Гол Шомуродова признан лучшим на групповом этапе ЧМ-2026, Изидор — на втором месте

Гол Шомуродова признан лучшим на групповом этапе ЧМ-2026, Изидор — на втором месте
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Гол нападающего Эльдора Шомуродова за сборную Узбекистана в матче 3-го тура группы К с ДР Конго признан лучшим на групповом этапе чемпионата мира 2026 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
Окончен
3 : 1
Узбекистан
0:1 Шомуродов – 10'     1:1 Висса – 68'     2:1 Майеле – 78'     3:1 Висса – 90+1'    
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Шомуродов открыл счёт в матче на 10-й минуте встречи. Футболист получил передачу в одно касание от Акмала Мозгового и с острого угла перебросил вратаря африканской команды Лионеля Мпаси-Нзо.

Шомуродов получил 36% голосов за свой забитый мяч. Второе место в голосовании занял нападающий Гаити, выступавший за московский «Локомотив», Вильсон Изидор с голом в ворота марокканцев (2:4) — 26,5%.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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