Гол Шомуродова признан лучшим на групповом этапе ЧМ-2026, Изидор — на втором месте

Гол нападающего Эльдора Шомуродова за сборную Узбекистана в матче 3-го тура группы К с ДР Конго признан лучшим на групповом этапе чемпионата мира 2026 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Шомуродов открыл счёт в матче на 10-й минуте встречи. Футболист получил передачу в одно касание от Акмала Мозгового и с острого угла перебросил вратаря африканской команды Лионеля Мпаси-Нзо.

Шомуродов получил 36% голосов за свой забитый мяч. Второе место в голосовании занял нападающий Гаити, выступавший за московский «Локомотив», Вильсон Изидор с голом в ворота марокканцев (2:4) — 26,5%.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).