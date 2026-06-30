Российский футболист Никита Иосифов покинул «Целе»

Российский нападающий Никита Иосифов покинул словенский «Целе» в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщается в аккаунте клуба в социальной сети X.

«Скорость, которая поразила Словению, и, прежде всего, человечность, оставившая неизгладимый след в истории «Целе». Ники, спасибо тебе за всё и удачи!» — сказано в сообщении клуба.

Иосифов играл за «Целе» с августа 2024 года. За это время он провёл 72 матча за команду, в которых забил 20 голов и отдал 18 голевых передач. С этим клубом он выиграл чемпионат и Кубок Словении. Ранее футболист также играл за «Локомотив», «Вильярреал» и другие команды.