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«Шансы невелики». Холанд — о матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Бразилией

«Шансы невелики». Холанд — о матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Бразилией
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оценил шансы на победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026, в котором она встретится с Бразилией.

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«Шансы невелики. Нам предстоит сыграть с Бразилией. В 1/8 финала собраны отличные команды, легко точно не будет. Пройти дальше будет сложно. Это непростая задача, не знаю, удастся ли нам это. Мы проделали большую работу и по-прежнему отлично готовы», — поделился Холанд в интервью после матча с Кот‑д’Ивуаром (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Нуса – 39'     1:1 Диалло – 74'     1:2 Холанд – 86'    

В 1/8 финала норвежцы сыграют со сборной Бразилии 5 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) в 23:00 мск.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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