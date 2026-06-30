«Шансы невелики». Холанд — о матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Бразилией

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оценил шансы на победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026, в котором она встретится с Бразилией.

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«Шансы невелики. Нам предстоит сыграть с Бразилией. В 1/8 финала собраны отличные команды, легко точно не будет. Пройти дальше будет сложно. Это непростая задача, не знаю, удастся ли нам это. Мы проделали большую работу и по-прежнему отлично готовы», — поделился Холанд в интервью после матча с Кот‑д’Ивуаром (2:1).

В 1/8 финала норвежцы сыграют со сборной Бразилии 5 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) в 23:00 мск.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.