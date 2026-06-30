Франк Кессье объяснил вылет сборной Кот-д'Ивуара с ЧМ-2026 после поражения от Норвегии

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье прокомментировал поражение своей команды от Норвегии (1:2) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года и вылете с турнира. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

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«Этот вылет оставляет очень горький осадок. У нас был реальный шанс. И снова какие-то мелочи остановили нас. Игра была 50 на 50. Им удалось реализовать свои моменты. К сожалению, были ситуации, когда нам не хватало хладнокровия. Игра определялась переходными фазами.

Нужно знать, когда замедлить темп, как в случае с голом Амада, который был хорошо продуманной комбинацией, [но] мы не должны ограничиваться только вертикальными атаками», — приводит слова Кессье официальный сайт ФИФА.