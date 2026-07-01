Франция — Швеция: Мбаппе открыл счёт на 45-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Швеции. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу сборной Франции.

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Первый мяч забил нападающий Франции Килиан Мбаппе.

По итогам группового этапа сборная Франции набрала девять очков и заняла первое место в квартете I. Национальная команда Швеции заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе F.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).