Антон Шунин: после карьеры я захотел понять, что такое футбол за пределами поля

Бывший вратарь сборной России Антон Шунин рассказал об учёбе, которой он посвятил время после завершения игровой карьеры. Шунин прошёл обучение в Академии РФС по программе «Футбольный менеджмент», а сейчас получает тренерскую лицензию – в рамках программы «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».

– Когда вы завершили карьеру, многие гадали, чем будете заниматься. А вы пошли учиться. Почему?

– Я понял одну вещь: если ты один раз заходишь в обучение, потом уже сложно остановиться. Хочется идти дальше. Я всю жизнь был на футбольном поле как игрок, а после карьеры захотел понять, что такое футбол за его пределами. Поэтому пошел на «Футбольный менеджмент». А сейчас решил посмотреть на футбол ещё и со стороны тренера.

– Это про желание разобраться в футболе глубже?

– Да. Потому что как игрок ты видишь только свою часть. А дальше начинается то, чего ты не замечал. Тренер думает за всю команду, за людей, за процессы, за детали, которые с поля вообще не видны. Менеджер — ещё шире. И в какой-то момент ты ловишь себя на мысли: вроде всю жизнь в футболе, а понимаешь, что видел только одну его сторону.

– Не было ощущения, что вы и так всё знаете после долгой и успешной карьеры?

– Нет. У меня, наоборот, ощущение, что я ничего не знаю. Футбол кажется простым: мяч, поле, две команды. Но чем дальше погружаешься, тем больше понимаешь, что всё решают нюансы. И чем больше узнаешь, тем сильнее понимаешь, сколько ещё впереди. Нет человека, который знает всё, — приводит слова Шунина официальный сайт РФС.