УЕФА оштрафовал «Астон Виллу» на € 22,5 млн

УЕФА оштрафовал «Астон Виллу» за нарушение правил по контролю расходов на состав, сообщает The Athletic.

По данным источника, сумма штрафа составляет € 22,5 млн, из которых клуб выплатит только € 7,5 млн. Остальная сумма будет выплачена только в случае ухудшения финансовых показателей, поскольку в период с 2024 по 2025 год они снизились.Также отмечается, что штраф, назначенный английскому клубу, является вторым по величине взысканием, наложенным на европейский клуб в 2025 году, после «Страсбурга» (€ 25 млн).

Ранее «Астон Вилла» уже была оштрафована на € 11 млн в прошлом году за нарушение финансовых правил УЕФА.