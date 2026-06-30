«Барселона» представила комплект домашней формы на сезон-2026/2027.

«На футболке сохранены культовые синие и гранатовые полосы, а цветовая гамма придаёт движение и глубину эстетике, уходящей корнями в идентичность сине-гранатовых, плюс имена и номера игроков выполнены новым шрифтом», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Фото: ФК «Барселона»

Фото: ФК «Барселона»

Сообщается, что футболки выполнены с использованием технологии, которая оптимизирует вентиляцию и спортивные характеристики, обеспечивая больший комфорт и ощущение лёгкости во время матчей.

В прошедшем сезоне «Барселона» стала победителем испанской Ла Лиги, набрав 94 очка за 38 матчей.