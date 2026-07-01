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«Хотелось уйти по-другому». Гонсалес — партнёрам по «Краснодару» перед уходом из клуба

«Хотелось уйти по-другому». Гонсалес — партнёрам по «Краснодару» перед уходом из клуба
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Бывший защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес обратился к экс-одноклубникам после заключительной тренировки с «быками». О переходе уругвайца в «Ривер Плейт» пресс-служба чёрно-зелёных объявила во вторник, 30 июня.

«Как всем уже известно, это моя последняя тренировка с вами. Главным образом, хочу поблагодарить всех за моменты, которые мы с вами разделяли здесь. Было много хороших эмоций, меньше — тех, которые были не такими хорошими.

Но самое важное — то, что у нас есть здесь, о чём уже не раз говорили всей командой. Единство в раздевалке. Мне бы хотелось уйти по-другому — будучи чемпионом. Но что же, немного не получилось», — сказал Гонсалес во время разговора с командой в видео, опубликованном в телеграм-канале «Краснодара».

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