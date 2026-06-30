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Аршавин назвал фактор, который помог Норвегии обыграть Кот-д'Ивуар в 1/16 финала ЧМ

Аршавин назвал фактор, который помог Норвегии обыграть Кот-д'Ивуар в 1/16 финала ЧМ
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча сборных Кот-д'Ивуара и Норвегии (1:2) в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Нуса – 39'     1:1 Диалло – 74'     1:2 Холанд – 86'    
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— Норвежцы заслужили победу именно качеством игры?
— Думаю, больше организацией, потому что всё‑таки они не проваливались. Даже гол ивуарийцам дался с трудом. Там индивидуальное качество Диалло, когда он забил. Но в целом они сохранили от начала до конца систему обороны и не давали играть на встречных курсах, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В 1/8 финала турнира сборная Норвегии встретится с национальной командой Бразилии.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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