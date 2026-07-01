Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал главную проблему нынешнего поколения сборной Германии по футболу.

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— В чём главная проблема этого поколения сборной Германии?

— Мне кажется, у них нет центрального нападающего. Каким бы хорошим ни был Ундав, это всё равно не тот уровень форварда, который должен быть у команды, претендующей на главный приз, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Германии потерпела поражение от Парагвая (1:1, 3:4 пен.) и завершила своё выступление на турнире.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).