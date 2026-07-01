Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рональд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с ЧМ — Романо

Рональд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с ЧМ — Романо
Комментарии

Рональд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Попробовать

Нидерланды уступили в 1/16 финала сборной Марокко в послематчевой серии пенальти (1:1, 2:3 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

Куман возглавлял национальную команду с 2023 года.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Мне плевать на критику». Тренер Нидерландов Куман резко отреагировал на вылет с ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android