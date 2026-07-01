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Криштиану Роналду опубликовал пост перед матчем с Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026

Криштиану Роналду опубликовал пост перед матчем с Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях опубликовал пост, посвящённый матчу с национальной командой Хорватии в рамках 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Встреча состоится 3 июля на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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«Торонто, мы готовы!» — сказано в публикации Роналду.

На групповом этапе сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго (1:1), обыграла Узбекистан (5:0) и разошлась миром с Колумбией (0:0).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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