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Андрей Аршавин спрогнозировал финалистов и победителя ЧМ-2026

Андрей Аршавин спрогнозировал финалистов и победителя ЧМ-2026
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Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился прогнозом, какие команды, по его мнению, дойдут до финала чемпионата мира 2026 года, а также назвал главных претендентов на победу в финале и матче за третье место. Свою версию турнирной сетки Аршавин составил в эфире «Матч ТВ».

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Прогноз Андрея Аршавина на оставшиеся матчи чемпионата мира — 2026:

1/16 финала

Франция — Швеция;

Португалия — Хорватия;

Испания — Австрия;

США — Босния и Герцеговина;

Бельгия — Сенегал;

Мексика — Эквадор;

Англия — ДР Конго;

Аргентина — Кабо‑Верде;

Австралия — Египет;

Швейцария — Алжир;

Колумбия — Гана.

1/8 финала

Парагвай — Франция;

Канада — Марокко;

Португалия — Испания;

США — Сенегал;

Бразилия — Норвегия;

Эквадор — Англия;

Аргентина — Египет;

Швейцария — Колумбия.

Четвертьфиналы

Франция — Марокко;

Испания — Сенегал;

Бразилия — Англия;

Аргентина — Колумбия.

Полуфиналы

Франция — Испания;

Англия — Колумбия.

Матч за третье место

Испания — Колумбия.

Финал

Франция — Англия.

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