Андрей Аршавин спрогнозировал финалистов и победителя ЧМ-2026

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился прогнозом, какие команды, по его мнению, дойдут до финала чемпионата мира 2026 года, а также назвал главных претендентов на победу в финале и матче за третье место. Свою версию турнирной сетки Аршавин составил в эфире «Матч ТВ».
Прогноз Андрея Аршавина на оставшиеся матчи чемпионата мира — 2026:
1/16 финала
Франция — Швеция;
Португалия — Хорватия;
Испания — Австрия;
США — Босния и Герцеговина;
Бельгия — Сенегал;
Мексика — Эквадор;
Англия — ДР Конго;
Аргентина — Кабо‑Верде;
Австралия — Египет;
Швейцария — Алжир;
Колумбия — Гана.
1/8 финала
Парагвай — Франция;
Канада — Марокко;
Португалия — Испания;
США — Сенегал;
Бразилия — Норвегия;
Эквадор — Англия;
Аргентина — Египет;
Швейцария — Колумбия.
Четвертьфиналы
Франция — Марокко;
Испания — Сенегал;
Бразилия — Англия;
Аргентина — Колумбия.
Полуфиналы
Франция — Испания;
Англия — Колумбия.
Матч за третье место
Испания — Колумбия.
Финал
Франция — Англия.