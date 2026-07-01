Бастони подозревают в связи с несовершеннолетней — La Gazzetta dello Sport

27-летнего защитника «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони подозревают в интимной связи с несовершеннолетней. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, футболист получил официальное уведомление от прокуратуры Милана о проведении расследования в отношении него. В ближайшие дни Бастони будет допрошен.

Утверждается, что расследование связано с делом о сети элитных эскорт-услуг. Бастони подозревается в интимной связи с девушкой, которой на тот момент было 17 лет. Встреча зафиксирована в материалах следствия, однако сама девушка заявила, что между ней и Алессандро не было отношений сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в деле замешаны не менее 70 футболистов, включая представителей «Интера», «Милана», «Ювентуса», «Сассуоло» и «Вероны».