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Куман прокомментировал решение покинуть пост тренера сборной Нидерландов

Куман прокомментировал решение покинуть пост тренера сборной Нидерландов
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Рональд Куман прокомментировал решение покинуть пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.

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«Вчера вечером я принял решение завершить свою работу в качестве главного тренера сборной Нидерландов. Мы все мечтали о чемпионате мира, где войдём в историю. Этого не произошло. Никто не разочарован этим больше, чем я. Как главный тренер, ты несёшь эту ответственность», — написал Куман на своей странице в социальной сети Х.

Нидерланды уступили в 1/16 финала сборной Марокко в послематчевой серии пенальти (1:1, 2:3 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

Куман возглавлял национальную команду с 2023 года.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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