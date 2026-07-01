Куман прокомментировал решение покинуть пост тренера сборной Нидерландов

Рональд Куман прокомментировал решение покинуть пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.

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«Вчера вечером я принял решение завершить свою работу в качестве главного тренера сборной Нидерландов. Мы все мечтали о чемпионате мира, где войдём в историю. Этого не произошло. Никто не разочарован этим больше, чем я. Как главный тренер, ты несёшь эту ответственность», — написал Куман на своей странице в социальной сети Х.

Нидерланды уступили в 1/16 финала сборной Марокко в послематчевой серии пенальти (1:1, 2:3 пен.).

Куман возглавлял национальную команду с 2023 года.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).