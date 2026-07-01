«Чувство покоя и счастья». Ямаль — о своём первом голе на чемпионатах мира

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о своём голе в ворота национальной команды Саудовской Аравии (4:0) на групповом этапе чемпионата мира — 2026. Этот мяч стал первым для футболиста на мировых первенствах.

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«Ещё никогда не чувствовал себя таким счастливым. Чемпионат мира не похож ни на что, в чём я когда-либо участвовал, да ещё и когда играешь за свою страну. Чувство покоя и счастья… Никогда не поддаюсь эмоциям, не плачу. Я плакал, когда получил травму, когда увидел, как плачет моя мама. Если выиграю чемпионат мира, то не буду плакать, это вполне возможно», — приводит слова Ямаля COPE.