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«Чувство покоя и счастья». Ямаль — о своём первом голе на чемпионатах мира

«Чувство покоя и счастья». Ямаль — о своём первом голе на чемпионатах мира
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о своём голе в ворота национальной команды Саудовской Аравии (4:0) на групповом этапе чемпионата мира — 2026. Этот мяч стал первым для футболиста на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    
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«Ещё никогда не чувствовал себя таким счастливым. Чемпионат мира не похож ни на что, в чём я когда-либо участвовал, да ещё и когда играешь за свою страну. Чувство покоя и счастья… Никогда не поддаюсь эмоциям, не плачу. Я плакал, когда получил травму, когда увидел, как плачет моя мама. Если выиграю чемпионат мира, то не буду плакать, это вполне возможно», — приводит слова Ямаля COPE.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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