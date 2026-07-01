Мбаппе обошёл Клозе по голам на ЧМ и поднялся на второе место, до рекорда Месси — два мяча

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата мира, опередив экс-нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. 27-летний игрок отличился в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с командой Швеции. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра игру обслуживает Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Гол Мбаппе, забитый на 45-й минуте, стал для него 17-м на чемпионатах мира. Таким образом, француз опередил Клозе и вышел на чистое второе место. Лучшим бомбардиром в истории турнира остаётся аргентинец Лионель Месси, в активе которого 19 забитых мячей.