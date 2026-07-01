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Мбаппе обошёл Клозе по голам на ЧМ и поднялся на второе место, до рекорда Месси — два мяча

Мбаппе обошёл Клозе по голам на ЧМ и поднялся на второе место, до рекорда Месси — два мяча
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата мира, опередив экс-нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. 27-летний игрок отличился в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с командой Швеции. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра игру обслуживает Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
2-й тайм
2 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'    

Гол Мбаппе, забитый на 45-й минуте, стал для него 17-м на чемпионатах мира. Таким образом, француз опередил Клозе и вышел на чистое второе место. Лучшим бомбардиром в истории турнира остаётся аргентинец Лионель Месси, в активе которого 19 забитых мячей.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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