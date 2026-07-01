Рональд Куман покинет пост тренера сборной Нидерландов

Рональд Куман покинет пост главного тренера Нидерландов по завершении срока контракта.

«Рональд Куман сообщил Футбольной ассоциации Нидерландов, что не будет продлевать свой контракт главного тренера сборной Нидерландов после его истечения. 63-летний специалист объявил о своём решении на следующий день после того, как Нидерланды выбыли из чемпионата мира по футболу 2026 года. «Оранжевые» выбыли в 1/16 финала, проиграв Марокко в серии пенальти. Это знаменует собой конец второго периода работы Кумана в качестве главного тренера», — говорится в заявлении пресс-службы Футбольной ассоциации Нидерландов в социальной сети Х.

Нидерланды уступили в 1/16 финала сборной Марокко в послематчевой серии пенальти (1:1, 2:3 пен.).

Куман возглавлял национальную команду с 2023 года. Контракт специалиста заканчивается 31 июля 2026 года.