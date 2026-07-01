«Парагвай, я люблю тебя!» Альмирон — о победе над сборной Германии в 1/16 финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон в соцсетях отреагировал на победу своей команды в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Германии (1:1, 4:3 пен.).

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«Благодарю Господа! Парагвай, я люблю тебя!» — сказано в публикации Альмирона.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).