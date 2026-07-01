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Суперкомпьютер определил шансы ДР Конго на победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Англией

Суперкомпьютер определил шансы ДР Конго на победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Англией
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года Англия — ДР Конго, который состоится 1 июля. Об этом сообщил Opta Analyst.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шансы сборной Англии на победу в основное время составляют 73,9%, в то время как команды ДР Конго — 11,3%. Вероятность ничьей после 90 минут определяется в 14,8%. В целом шансы на проход Англии суперкомпьютер оценивает в 82%, а ДР Конго — 18%.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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