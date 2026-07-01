Суперкомпьютер определил шансы ДР Конго на победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Англией

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года Англия — ДР Конго, который состоится 1 июля. Об этом сообщил Opta Analyst.

Шансы сборной Англии на победу в основное время составляют 73,9%, в то время как команды ДР Конго — 11,3%. Вероятность ничьей после 90 минут определяется в 14,8%. В целом шансы на проход Англии суперкомпьютер оценивает в 82%, а ДР Конго — 18%.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.