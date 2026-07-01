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Мбаппе побил рекорд по количеству голов в истории плей-офф ЧМ

Мбаппе побил рекорд по количеству голов в истории плей-офф ЧМ
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым игроком в истории плей-офф чемпионатов мира с наибольшим количеством голов. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу – 2026 со Швецией Мбаппе открыл счёт на 45-й минуте. На данный момент счёт 1:0 в пользу французской команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

Теперь в активе форварда стало девять голов в девяти играх в плей‑офф чемпионатов мира. По этому показателю он опередил бразильцев Леонидаса (8 голов в 5 встречах) и Роналдо (8 мячей в 10 матчах).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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