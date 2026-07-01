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Франция — Швеция: Баркола отличился на 53-й минуте матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026 1 июля 2026

Франция — Швеция: Баркола отличился на 53-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026
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В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Франции и Швеции. Команды играют на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Сборная Франции выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

На 53-й минуте отличился нападающий сборной Франции Брэдли Баркола. Ранее счёт открыл нападающий французов Килиан Мбаппе на 45-й минуте.

Французы заняли первое место в группе I, шведы стали третьими в квартете F.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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