Франция — Швеция: Баркола отличился на 53-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026

В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Франции и Швеции. Команды играют на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Сборная Франции выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 53-й минуте отличился нападающий сборной Франции Брэдли Баркола. Ранее счёт открыл нападающий французов Килиан Мбаппе на 45-й минуте.

Французы заняли первое место в группе I, шведы стали третьими в квартете F.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.