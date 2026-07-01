Килиан Мбаппе отпраздновал гол в матче Франция — Швеция с Дидье Дешамом

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отправил к главному тренеру Дидье Дешаму после гола в ворота национальной команды Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча проходит в эти минуты, сборная Франции выигрывает со счётом 2:0.

Килиан Мбаппе открыл счёт на 45-й минуте и затем обнял тренера. Ранее Дидье Дешам покидал расположение национальной команды из-за похорон матери.

Фото: Сборная Франции

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.