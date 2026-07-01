«Наверняка готовит 500 лямов». Генич высказался об игре Олисе за Францию, упомянув «Реал»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на игру французского вингера Майкла Олисе в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со Швецией. Встреча проходит в эти минуты в США. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу французов, Олисе отметился голевым пасом.

«Сейчас Флорентино Перес смотрит на Олисе, и наверняка готовит 500 лямов, чтобы его выкупить у «Баварии») И ведь не скажешь, что дорого…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее мадридский «Реал» официально заявил, что у него не было никаких прямых или косвенных контактов с Олисе.

Всего на текущем ЧМ Олисе провёл четыре встречи, в которых отметился пятью результативными передачами.