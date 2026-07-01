Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наверняка готовит 500 лямов». Генич высказался об игре Олисе за Францию, упомянув «Реал»

«Наверняка готовит 500 лямов». Генич высказался об игре Олисе за Францию, упомянув «Реал»
Комментарии

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на игру французского вингера Майкла Олисе в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со Швецией. Встреча проходит в эти минуты в США. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу французов, Олисе отметился голевым пасом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

«Сейчас Флорентино Перес смотрит на Олисе, и наверняка готовит 500 лямов, чтобы его выкупить у «Баварии») И ведь не скажешь, что дорого…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее мадридский «Реал» официально заявил, что у него не было никаких прямых или косвенных контактов с Олисе.

Всего на текущем ЧМ Олисе провёл четыре встречи, в которых отметился пятью результативными передачами.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Франция уничтожила Швецию! Мбаппе остался один гол до рекорда Месси!
Франция уничтожила Швецию! Мбаппе остался один гол до рекорда Месси!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android