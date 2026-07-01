Англия — ДР Конго: где смотреть матч 1/16 финала ЧМ-2026, кто покажет

Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и ДР Конго. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Адхамом Махадме (Иордания). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Англии стала первой в группе L. Национальная команда ДР Конго заняла третье место в группе К.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.