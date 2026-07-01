Мбаппе вплотную приблизился к рекорду Месси по голам на чемпионатах мира

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе находится в шаге от того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира.

27-летний игрок отличился дублем в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с командой Швеции. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Второй мяч Мбаппе в матче стал для него 18-м на чемпионатах мира. Рекордсменом в истории турнира остаётся аргентинец Лионель Месси, в активе которого 19 забитых мячей.

Всего на текущем ЧМ у Мбаппе шесть мячей. Он сравнялся с Месси в списке лучших бомбардиров этого розыгрыша.