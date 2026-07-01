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Мбаппе вплотную приблизился к рекорду Месси по голам на чемпионатах мира

Мбаппе вплотную приблизился к рекорду Месси по голам на чемпионатах мира
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе находится в шаге от того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

27-летний игрок отличился дублем в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с командой Швеции. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Второй мяч Мбаппе в матче стал для него 18-м на чемпионатах мира. Рекордсменом в истории турнира остаётся аргентинец Лионель Месси, в активе которого 19 забитых мячей.

Всего на текущем ЧМ у Мбаппе шесть мячей. Он сравнялся с Месси в списке лучших бомбардиров этого розыгрыша.

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