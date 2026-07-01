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Дуэт Мбаппе — Дембеле побил рекорд чемпионатов мира по числу совместных голов

Дуэт Мбаппе — Дембеле побил рекорд чемпионатов мира по числу совместных голов
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Статистический портал Squawka отмечает, что связка нападающих сборной Франции Килиан Мбаппе и Усман Дембеле побила 60-летний рекорд чемпионатов мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

Это стало возможным в проходящем в эти минуты матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со Швецией, где Мбаппе отправил мяч в сетку после передачи Дембеле. На счету дуэта теперь шесть совместных голов на мировых первенствах, что является лучшим результатом с 1966 года, когда начинали собирать подобную статистику.

Ранее по пять забитых мячей в паре имели Анджей Шармах и Гжегож Лято (Польша), а также Мирослав Клозе и Михаэль Баллак (Германия).

Всего на текущем ЧМ Мбаппе отметился шестью голами, а Дембеле забил четыре мяча.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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