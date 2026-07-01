Дуэт Мбаппе — Дембеле побил рекорд чемпионатов мира по числу совместных голов

Статистический портал Squawka отмечает, что связка нападающих сборной Франции Килиан Мбаппе и Усман Дембеле побила 60-летний рекорд чемпионатов мира.

Это стало возможным в проходящем в эти минуты матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со Швецией, где Мбаппе отправил мяч в сетку после передачи Дембеле. На счету дуэта теперь шесть совместных голов на мировых первенствах, что является лучшим результатом с 1966 года, когда начинали собирать подобную статистику.

Ранее по пять забитых мячей в паре имели Анджей Шармах и Гжегож Лято (Польша), а также Мирослав Клозе и Михаэль Баллак (Германия).

Всего на текущем ЧМ Мбаппе отметился шестью голами, а Дембеле забил четыре мяча.