Дешам поклонился перед Мбаппе, уходящим на замену в матче Франции со Швецией на ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поклонился перед нападающим Килианом Мбаппе, который уходил на замену на 85-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со сборной Швеции. Французы выиграли со счётом 3:0.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

В составе сборной Франции отличились Килиан Мбаппе (дважды) и Брэдли Баркола.

В 1/8 финала турнира французы сыграют с национальной командой Парагвая 5 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.