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Мбаппе сравнялся с Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Мбаппе сравнялся с Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года. Это стало возможным после того, как француз оформил дубль в матче 1/16 мирового первенства с национальной командой Швеции (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

Таким образом, на счету Мбаппе теперь шесть мячей. Он догнал по этому показателю лидера списка голеодоров аргентинского звёздного форварда Лионеля Месси. Однако чемпион мира 2022 года сыграл всего в трёх играх, тогда как Мбаппе провёл уже четыре встречи.

Отметим, второй мяч Мбаппе в матче стал для него 18-м на чемпионатах мира. Рекордсменом в истории турнира также остаётся аргентинец Лионель Месси, в активе которого 19 забитых мячей.

В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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