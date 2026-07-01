Мбаппе сравнялся с Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года. Это стало возможным после того, как француз оформил дубль в матче 1/16 мирового первенства с национальной командой Швеции (3:0).

Таким образом, на счету Мбаппе теперь шесть мячей. Он догнал по этому показателю лидера списка голеодоров аргентинского звёздного форварда Лионеля Месси. Однако чемпион мира 2022 года сыграл всего в трёх играх, тогда как Мбаппе провёл уже четыре встречи.

Отметим, второй мяч Мбаппе в матче стал для него 18-м на чемпионатах мира. Рекордсменом в истории турнира также остаётся аргентинец Лионель Месси, в активе которого 19 забитых мячей.

В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем.