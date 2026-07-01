Франция сыграет с Парагваем в матче 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Франции сыграет в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Парагвая. Встреча состоится в воскресенье, 5 июля. Сегодня, 1 июля, французы разгромили сборную Швеции в матче 1/16 финала турнира со счётом 3:0.

Ранее определились две пары 1/8 финала чемпионата мира: Канада — Марокко и Бразилия — Норвегия. Матчи 1/16 финала будут проходить до 4 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.