Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Франции. Известны три пары 1/8 финала

Сборная Франции разгромила национальную команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Таким образом, в 1/8 финала турнира французы сыграют с национальной командой Парагвая.
На данный момент турнирная сетка чемпионата мира выглядит следующим образом:
Пары 1/8 финала ЧМ-2026:
Парагвай — Франция;
Канада — Марокко;
Португалия/Хорватия — Испания/Австрия;
США/Босния и Герцеговина — Бельгия/Сенегал;
Бразилия — Норвегия;
Мексика/Эквадор — Англия/ДР Конго;
Аргентина/Кабо-Верде — Австралия/Египет;
Швейцария/Алжир — Колумбия/Гана.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.