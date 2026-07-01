Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Франции. Известны три пары 1/8 финала

Сборная Франции разгромила национальную команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Таким образом, в 1/8 финала турнира французы сыграют с национальной командой Парагвая.

На данный момент турнирная сетка чемпионата мира выглядит следующим образом:

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

Парагвай — Франция;

Канада — Марокко;

Португалия/Хорватия — Испания/Австрия;

США/Босния и Герцеговина — Бельгия/Сенегал;

Бразилия — Норвегия;

Мексика/Эквадор — Англия/ДР Конго;

Аргентина/Кабо-Верде — Австралия/Египет;

Швейцария/Алжир — Колумбия/Гана.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.