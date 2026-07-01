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Сетка плей-офф ЧМ-2026, кто на кого выходит в 1/8 финала, пары: Франция, Бразилия, Норвегия

Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Франции. Известны три пары 1/8 финала
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Сборная Франции разгромила национальную команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Таким образом, в 1/8 финала турнира французы сыграют с национальной командой Парагвая.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

На данный момент турнирная сетка чемпионата мира выглядит следующим образом:

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

Парагвай — Франция;
Канада — Марокко;
Португалия/Хорватия — Испания/Австрия;
США/Босния и Герцеговина — Бельгия/Сенегал;
Бразилия — Норвегия;
Мексика/Эквадор — Англия/ДР Конго;
Аргентина/Кабо-Верде — Австралия/Египет;
Швейцария/Алжир — Колумбия/Гана.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны уже три пары 1/8 финала! LIVE
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