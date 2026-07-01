Сборная Франции на ЧМ-2026: результаты на 1 июля, сетка плей-офф, следующий матч

Сборная Франции обыграла национальную команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

Результаты матчей сборной Франции на ЧМ-2026 на 1 июля:

— Франция — Сенегал — 3:1, 1-й тур группы I.

— Франция — Ирак — 3:0, 2-й тур группы I.

— Франция — Норвегия — 4:1, 3-й тур группы I.

— Франция — Швеция — 3:0, 1/16 финала.

Следующий матч сборной Франции на ЧМ-2026:

— 5 июля, 00:00 мск. Франция — Парагвай, 1/8 финала.

Текущая актуальная сетка плей-офф ЧМ-2026:

Фото: Чемпионат

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).