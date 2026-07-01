ФИФА назвала Мбаппе лучшим игроком матча, где Франция разгромила Швецию в плей-офф ЧМ

На официальном сайте ФИФА сообщается, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком встречи 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швеции. Игра завершилась со счётом 3:0.

Мбаппе помог «трёхцветным» разгромить соперника, забив два гола. Второй мяч стал для француза шестым на текущем мировом первенстве. Он вышел в лидеры бомбардирской гонки, сравнявшись с аргентинцев Лионелем Месси.

Отметим, во встрече со Швецией Мбаппе совершил пять ударов (четыре в створ), три успешных обводки из пяти попыток, четыре ключевых паса. Килиан один раз попал в офсайд. Точность его передач составила 83%.