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ФИФА назвала Мбаппе лучшим игроком матча, где Франция разгромила Швецию в плей-офф ЧМ

ФИФА назвала Мбаппе лучшим игроком матча, где Франция разгромила Швецию в плей-офф ЧМ
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На официальном сайте ФИФА сообщается, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком встречи 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швеции. Игра завершилась со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

Мбаппе помог «трёхцветным» разгромить соперника, забив два гола. Второй мяч стал для француза шестым на текущем мировом первенстве. Он вышел в лидеры бомбардирской гонки, сравнявшись с аргентинцев Лионелем Месси.

Отметим, во встрече со Швецией Мбаппе совершил пять ударов (четыре в створ), три успешных обводки из пяти попыток, четыре ключевых паса. Килиан один раз попал в офсайд. Точность его передач составила 83%.

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