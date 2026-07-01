Усман Дембеле на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Швеция: голы, передачи, карточки

Нападающий Усман Дембеле в составе сборной Франции принял участие в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой Франции со счётом 3:0.

Усман Дембеле был заменён на 75-й минуте. За это время он отметился результативной передачей и не получил жёлтую карточку.

Всего на счету Дембеле четыре гола и две результативные передачи в четырёх играх на чемпионате мира. В следующем матче Франция сыграет с Парагваем 5 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.