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Усман Дембеле на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Швеция: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Усман Дембеле на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Швеция: голы, передачи, карточки
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Нападающий Усман Дембеле в составе сборной Франции принял участие в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой Франции со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

Усман Дембеле был заменён на 75-й минуте. За это время он отметился результативной передачей и не получил жёлтую карточку.

Усман Дембеле Подробнее

Всего на счету Дембеле четыре гола и две результативные передачи в четырёх играх на чемпионате мира. В следующем матче Франция сыграет с Парагваем 5 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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