Мексика — Эквадор: стартовые составы команд на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Мексики и Эквадора. Команды будут играть на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Начало игры — в 4:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Мексика: Ранхель, Санчес, Васкес, Монтес, Гальярдо, Лира, Ромо, Мора, Киньонес, Альварадо, Хименес.

Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Ордоньес, Франко, Кайседо, Вите, Ангуло, Йебоа, Валенсия, Плата.

Мексиканцы заняли первое место в группе А, эквадорцы стали третьими в квартете Е.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.