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Килиан Мбаппе стал первым игроком, забившим два и более голов в семи матчах ЧМ

Килиан Мбаппе стал первым игроком, забившим два и более голов в семи матчах ЧМ
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым игроком, которому удалось забить два и более мячей в семи матчах чемпионатов мира. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

Сегодня, 1 июля, Мбаппе оформил дубль в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швеции (3:0).

Ранее Мбаппе отличался два и более раз в играх с Ираком (3:0), Сенегалом (3:1), Аргентиной (3:3, 2:4 пен., 2022), Польшей (3:1, 2022), Данией (2:1, 2022) и Аргентиной (4:3, 2018).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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