Килиан Мбаппе стал первым игроком, забившим два и более голов в семи матчах ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым игроком, которому удалось забить два и более мячей в семи матчах чемпионатов мира. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х.

Сегодня, 1 июля, Мбаппе оформил дубль в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швеции (3:0).

Ранее Мбаппе отличался два и более раз в играх с Ираком (3:0), Сенегалом (3:1), Аргентиной (3:3, 2:4 пен., 2022), Польшей (3:1, 2022), Данией (2:1, 2022) и Аргентиной (4:3, 2018).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.