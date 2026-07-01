Франция первой в истории чемпионатов мира забила три и более голов в пяти матчах подряд

Сборная Франции стала первой командой, которая забила три и более голов в пяти матчах чемпионатов мира подряд. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х.

Сегодня, 1 июля, сборная Франции разгромила национальную команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Ранее французы на этом турнире обыграли Норвегию (4:1), Ирак (3:0) и Сенегал (3:1). В финале чемпионата мира 2022 года сборная Франции уступила национальной команде Аргентины со счётом 3:3, 2:4 пен.

В 1/8 финала чемпионата мира 2026 года французы сыграют со сборной Парагвая в воскресенье, 5 июля. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.