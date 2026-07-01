Матчи ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике посетили более 5 млн зрителей

Суммарная посещаемость матчей чемпионата мира 2026 года достигла 5 млн зрителей. Об этом сообщили на табло стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) во время матча 1/16 финала Франция — Швеция (3:0).

Этот чемпионат мира уже стал рекордным по общей посещаемости. Ранее наивысший показатель посещаемости был зафиксирован на чемпионате мира 1994 года в США — 3 587 538 зрителей.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.