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Матчи ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике посетили более 5 млн зрителей

Матчи ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике посетили более 5 млн зрителей
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Суммарная посещаемость матчей чемпионата мира 2026 года достигла 5 млн зрителей. Об этом сообщили на табло стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) во время матча 1/16 финала Франция — Швеция (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

Этот чемпионат мира уже стал рекордным по общей посещаемости. Ранее наивысший показатель посещаемости был зафиксирован на чемпионате мира 1994 года в США — 3 587 538 зрителей.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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