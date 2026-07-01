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«Именно здесь мы сможем проявить себя в полной мере». Пикфорд — о плей-офф ЧМ

«Именно здесь мы сможем проявить себя в полной мере». Пикфорд — о плей-офф ЧМ
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Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд высказался о предстоящем старте национальной команды в матчах плей-офф чемпионата мира 2026 года. В 1/16 финала англичане сыграют со сборной ДР Конго. Встреча состоится сегодня, 1 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас всё набирает обороты, не так ли? Это основной этап в футболе. Игра за игрой. Есть ребята, которые выигрывали Лигу чемпионов, ребята, которые участвовали в молодежных турнирах за Англию. Все знают, какое это давление, и я думаю, именно здесь мы сможем проявить себя в полной мере», — приводит слова Пикфорда официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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