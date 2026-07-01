«Именно здесь мы сможем проявить себя в полной мере». Пикфорд — о плей-офф ЧМ

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд высказался о предстоящем старте национальной команды в матчах плей-офф чемпионата мира 2026 года. В 1/16 финала англичане сыграют со сборной ДР Конго. Встреча состоится сегодня, 1 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Сейчас всё набирает обороты, не так ли? Это основной этап в футболе. Игра за игрой. Есть ребята, которые выигрывали Лигу чемпионов, ребята, которые участвовали в молодежных турнирах за Англию. Все знают, какое это давление, и я думаю, именно здесь мы сможем проявить себя в полной мере», — приводит слова Пикфорда официальный сайт ФИФА.