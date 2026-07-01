Мбаппе объяснил, почему обнимался с Дешамом после своего гола Швеции в 1/16 финала ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал объятия с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом после своего гола в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года со Швецией. Встреча завершилась разгромной победой французов со счётом 3:0.

«Объятия с Дешамом после гола? Это ДНК этой команды. Тренер пережил определённые трудности, и мы все с ним и будем продолжать его поддерживать», — приводит слова Мбаппе журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее Дидье Дешам покидал расположение национальной команды из-за похорон матери. Во время празднования гола на 45-й минуте Мбаппе обнял Дешама. А на 85-й минуте, во время замены форварда, Дешам совершил поклон Килиану.