Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бельгия — Сенегал: где смотреть матч 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, кто покажет

Бельгия — Сенегал: где смотреть матч 1/16 финала ЧМ-2026, кто покажет
Комментарии

Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Бельгии и Сенегала. Команды будут играть на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Бельгии стала первой в группе G. Национальная команда Сенегала заняла третье место в группе I.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Мексика выбила Эквадор, Франция разнесла Швецию, Мбаппе и Олисе бьют рекорды на ЧМ! LIVE
Live
Мексика выбила Эквадор, Франция разнесла Швецию, Мбаппе и Олисе бьют рекорды на ЧМ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android