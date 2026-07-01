Тренер Норвегии прокомментировал выход сборной в 1/8 финала после победы над Кот-д'Ивуаром

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился эмоциями после победы в матче с национальной командой Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Норвежцы одержали верх со счётом 2:1.

«Если я переживу это, я переживу всё. Возможно, больше всего я горжусь тем, что мы смогли вернуться. Прошло 28 лет с тех пор, как мы в последний раз участвовали в турнире, мы играли против США и выиграли три из четырёх матчей. Наши болельщики буквально захватили США.

Эмоции в конце игры? Это такое страдание, которое, вероятно, нигде больше не испытаешь, и чувство, которое просто невозможно получить ни в одном другом матче. Мы играли против фантастической команды, в составе которой есть настоящие монстры, физически, и которые временами превосходили нас в единоборствах. Матч переходил от одной команды к другой, казалось, что всё может сложиться по-разному. Думаю, у нас было на один-два шанса больше, чем у соперника, так что в целом это была заслуженная победа. Но мне жаль их тренера — разница между командами была минимальной», — приводит слова Сольбаккена официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала команда Сольбаккена сыграет с Бразилией.