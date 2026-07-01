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Нападающий ДР Конго Висса: мы заслужили игру с Англией — одной из лучших команд в мире

Нападающий ДР Конго Висса: мы заслужили игру с Англией — одной из лучших команд в мире
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Нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса высказался о предстоящем матче с национальной командой Англии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча состоится сегодня, 1 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Следующая игра с Англией будет совсем другой, очень сложной — против лучших игроков, против сильных соперников. Нам нужно получать удовольствие от таких матчей. Мы заслужили игру с Англией — одной из лучших команд в мире, поэтому я с нетерпением жду, что будет дальше», — приводит слова Висса официальный сайт ФИФА.

Сборная Англии стала первой в группе L. Национальная команда ДР Конго заняла третье место в группе К.

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