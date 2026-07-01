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«Прям, как кино». Генич спрогнозировал финалистов ЧМ-2026, упомянув титульный матч ЛЧ-2007

«Прям, как кино». Генич спрогнозировал финалистов ЧМ-2026, упомянув титульный матч ЛЧ-2007
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич предсказал финал чемпионата мира 2026 года после игры 1/16 финала, в которой сборная Франции разгромила национальную команду Швеции со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

«Финал Аргентина — Франция, и французы берут реванш за Катар, как «Милан» в ЛЧ у «Ливерпуля» в 2007…. Прям, как кино», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В 1/8 финала Франция сыграет с Парагваем. Аргентину ждёт встреча 1/16 финала с Кабо-Верде.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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