Холанд отреагировал на выход Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира — 2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после победы в матче с национальной командой Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Норвежцы одержали верх со счётом 2:1.

«Приятно видеть, что это так много значит для всей Норвегии. Думаю, это навсегда изменит Норвегию. Я чувствую, что это ещё больше сплачивает нас, это просто трогательно», — приводит слова Холанда официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала команда Сольбаккена сыграет с Бразилией. На стадии 1/16 финала пентакампеоны переиграли национальную команду Японии со счётом 2:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.