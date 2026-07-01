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«Мы должны это ценить». Тренер сборной Франции Дешам — о победе в матче ЧМ со Швецией

«Мы должны это ценить». Тренер сборной Франции Дешам — о победе в матче ЧМ со Швецией
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от победы в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швеции (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

«У нас было комфортное преимущество, хотя в первом тайме мы могли бы действовать эффективнее. Нужно наслаждаться, и мы знаем, что через четыре дня нас ждёт ещё один матч. Но мы здесь ради этого, игроки здесь ради этого. Нам нужно было сделать ещё один шаг, и мы его сделали. Но мы всё равно должны это ценить. У нас хороший настрой, есть чем гордиться. Мы должны сохранять эту концентрацию, эту решимость. Очевидно, что у нас есть качество и талант, и мы должны повторить это через четыре дня», — приводит слова Дешама RMC Sport со ссылкой на M6.

В 1/8 финала чемпионата мира французы сыграют со сборной Парагвая 5 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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