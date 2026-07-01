Дидье Дешам высказался о предстоящей встрече Франции с Парагваем в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Парагвая. Встреча состоится 5 июля.

«Я их видел. Это не случайно. У них есть южноамериканская ДНК: они упорны, они хороши в единоборствах. У них есть несколько действительно хороших игроков. В 1/16 финала чемпионата мира не бывает случайностей. Мы не будем спешить. Мы наблюдали за ними, мы будем тщательно их анализировать», — приводит слова Дешама RMC Sport со ссылкой на M6.

Ранее парагвайцы обыграли сборную Германии (1:1, 4:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).