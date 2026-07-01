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Нагельсмана уволят в ближайшее время. Сборную Германии возглавит Клопп — Sky Sport

Нагельсмана уволят в ближайшее время. Сборную Германии возглавит Клопп — Sky Sport
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Сборная Германии рассматривает на пост главного тренера национальной команды немецкого специалиста Юргена Клоппа. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, экс-тренер «Ливерпуля» примет предложение союза в случае его поступления. При этом отмечается, что дальнейшее сотрудничество сборной с действующим наставником Юлианом Нагельсманом практически исключено, хотя окончательного решения ещё не принято. Утверждается, что выход в 1/8 финала считался для немцев минимумом, из-за чего поддержка Нагельсманна в руководстве Немецкого футбольного союза заметно ослабла. Подчёркивается, что увольнение тренера рассматривается как всё более реалистичный сценарий.

Напомним, сборная Германии вылетела с ЧМ‑2026 в 1/16 финала, неожиданно уступив Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

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